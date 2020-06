पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था शख्स, सोनू सूद से मांगी मदद, फिर एक्टर का आया ये रिएक्शन

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद इन दिनों जरूरतमंद लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वह बस, ट्रेन और उड़ान सेवा के जरिए लोगों को उनके घर पहुंचा रहे हैं। इस बीच सोनू सूद ने एक ऐसे शख्स की मदद की, जिसको अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होना था।

दरअसल एक शख्स की पत्नी का निधन हो गया था। लॉकडाउन में फंसे होने के कारण वह पत्नी के अंतिम संस्कार में अपने घर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में शख्स ने सोनू सूद से ट्विटर पर मदद मांगी।

I am sorry for the loss. 🙏 will send him tomorrow. He will reach his home soon. God bless. https://t.co/s6cjHOq819