वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का किरदार निभाएंगे परेश रावल

नई दिल्ली । बॉलीवुड के जाने माने चरित्र अभिनेता परेश रावल सिल्वर स्क्रीन पर पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का किरदार निभाते नजर आयेंगे।

बॉलीवुड में बायॉपिक बनाए जाने का दौर चल रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायॉपिक बनाए जाने की चर्चा है। परेश रावल ने ट्विटर पर ट्वीट कर बताया है कि वह कलाम की बायॉपिक में इस महान वैज्ञानिक का किरदार निभाते नजर आएंगे।

In my humble opinion he was SAINT KALAM !i am so blessed and fortunate that I will be playing KALAM Saab in his biopic . https://t.co/0e8K3O6fMB