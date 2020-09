कंगना रनौत के ट्वीट का पाक क्रिकेटर वसीम अकरम की पत्नी ने दिया जवाब, बोलीं- तुम कोई मदर टेरेसा नहीं हो

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि वह लड़ाकू लगती जरूर हैं लेकिन किसी से झगड़ा शुरू नहीं करतीं। उनके इस ट्वीट पर पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम की पत्नी शनायरा अकरम ने जवाब दिया है।

कंगना ने ट्वीट किया था कि वह झगड़ा शुरू नहीं करतीं। इस पर शनायरा ने लिखा है, भले तुम लड़ाइयां शुरू नहीं करतीं लेकिन तुम मदर टेरेसा भी नहीं हो, हो क्या...

You may not start fights, but you’re not exactly Mother Teresa now are you... https://t.co/CQE0fbL9lP