एक बार फिर 'RRR' की रिलीज डेट में हुआ बदलाव, अब इस तारीख को होगी रिलीज

नई दिल्ली । एसएस राजामौली की एक्शन पैक्ड फिल्म आरआरआर इन दिनों काफी चर्चा में है। इस पीरियड एक्शन फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, राम चरण और एनटी रामा राव जैसे सितारे भी नजर आएंगे।

खबरों की मानें तो यह फिल्म अब अक्टूबर 2020 में नहीं बल्कि 8 जनवरी 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अब 'आरआरआर’ को देखने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

#RRR will hit the screens on January 8th, 2021! We know the wait is long but we promise to keep giving you updates in the meanwhile. #RRROnJan8th pic.twitter.com/yObn0Axl9J