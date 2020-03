नई दिल्ली । बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस फिल्म में दोनों सितारों का किरदार काफी अहम होने वाला है।

दिबाकर बनर्जी के न‍िर्देशन में बनी इस फ‍िल्‍म के नाम और किरदारों के नाम में भी अलग तरह का सस्‍पेंस है। वहीं परिणीति ने अर्जुन के लुक का पोस्टर शेयर किया है। और अर्जुन ने परिणीति के लुक का।

My one and only partner in crime, since day 1. Introducing PINKY!! @arjunk26 #DibakarBanerjee’s #SandeepAurPinkyFaraar in cinemas on 20th March, 2020 @SAPFTheFilm @yrf pic.twitter.com/vb3YSSnb1S