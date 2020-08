आज ही के दिन अनुपम खेर और किरण खेर ने किया था प्रेम विवाह, दोनों ने एक दूसरे को दी खास अंदाज में बधाई

मुंबई। किरण खेर और अनुपम खेर की जोड़ी फिल्म जगत की सबसे मशहूर और जिंदादिल जोड़ियों में से एक है। दोनों ने 26 अगस्त 1985 को प्रेम विवाह किया था। इस खास दिन का जश्न मानते हुए दोनों ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर शादी की सालगिरह की बधाई दी है। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने एक थ्रोबैक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है।

इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में अनुपम अपनी अभिनेत्री पत्नी किरण खेर के माथे को चुमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए अनुपम ने लिखा-'प्रिय किरण! 35वीं सालगिरह की बधाई। हम एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। आप सांसद होने की वजह से व्यस्त हैं और मैं एक अभिनेता के तौर पर व्यस्त हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं और रहूंगा। सुरक्षित रहें। हमेशा प्यार और प्रार्थना! सालगिरह मुबारक किरण खेर।'

वहीं अनुपम खेर के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अभिनेत्री किरण खेर ने लिखा-'सालगिरह की बधाई अनुपम। ईश्वर हमें सदैव साथ रहने का आशीर्वाद दें, आप मेरी ताकत हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपको पति, दोस्त और जिंदगी भर के पार्टनर के रूप में हमेशा याद करती हूं। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। सुरक्षित रहें प्रिय। सालगिरह मुबारक अनुपम खेर।'

अनुपम खेर और किरण खेर की पहली मुलाकात चंडीगढ़ के एक थियेटर ग्रुप में हुई थी। थियेटर के दौरान ही दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन साल 1979 में किरण की शादी मुंबई के बिजनेसमैन गौतम बेरी से हो गई। शादी के बाद किरण मुंबई आ गई और इस तरह से किरण और अनुपम अलग हो गए। हालांकि इस समय तक दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ भी नहीं था।

Dearest #Kirron!! Happy 35th Anniversary. We don’t get to spend much time together. You are busy being a parliamentarian & I am busy being an actor. But I am and will always be there for you. Stay safe. Love & prayers always! सालगिरह मुबारक!! @KirronKherBJP #MarriageAnniversary pic.twitter.com/MFxvVH29jK