10वें दिन Good Newwz ने मारी लंबी छलांग, 150 करोड़ के आकड़े को किया क्रॉस

नई दिल्ली । अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की कॉमेडी फिल्म गुड न्यूज को रिलीज हुए 10 दिन बीत चुके है। फिल्म ने 10 दिनों में ही 150 करोड़ का आकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में कहा जा रहा हैं कि यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आकड़ा पार कर लेगी।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, 'गुड न्यूज' के लिए दूसरा रविवार भी काफी शानदार रहा। फ़िल्म के बिज़नेस में उछाल देखा गया। रविवार को फ़िल्म ने 14.40 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके साथ 10 दिन में 'गुड न्यूज' का टोटल कलेक्शन 162.10 करोड़ हो गया। इसके साथ 'गुड न्यूज' ने साल 2019 में अक्षय की दूसरी बड़ी फ़िल्म केसरी को पीछे छोड़ दिया। केसरी ने कुल करीब 154 करोड़ का बिज़नेस किया था।

#GoodNewwz continues to bring #GreatNewwz... Scores big [close to ₹ 35 cr] in Weekend 2... Should trend very well on weekdays... Will cross ₹ 175 cr in Week 2... Speeding towards ₹ 200 cr... [Week 2] Fri 8.10 cr, Sat 11.70 cr, Sun 14.40 cr. Total: ₹ 162.10 cr. #India biz.