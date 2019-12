दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर कोहली ने कुछ इस अंदाज में अमिताभ बच्चन को दी बधाई, जानिए

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को सिनेमा जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए रविवार शाम यहां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार प्रदान किया।

इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने मजाकिया लहजे में कहा, “जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब आपने बहुत काम कर लिया है, अब घर बैठ के आराम कीजिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद प्रशंसकों के बधाइयों का तांता लग गया।

वही भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा, 'प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवॉर्ड के लिए बधाई हो अमिताभ बच्चन जी। भारतीय सिनेमा में आपके योगदान के चलते आप कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं और रहेंगे।' ज्ञात हो इस इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

Congratulations Amitabh Bachchan ji on being conferred the prestigious #DadaSahebPhalkeAward. 💐Through your contribution to Indian cinema, you have been and still continue to be an inspiration to many. @SrBachchan #GreatestOfAllTime