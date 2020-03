'नो टाइम टू डाई' की रिलीज बदली, अब 25 नवंबर को मचाएगी धमाल

नई दिल्ली । भारत में जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म 'नो टाइम टू डाई' की रिलीज स्थगित कर दी गई है। पहले यह फिल्म भारत में 2 अप्रैल, 2020 को रिलीज होने वाली थी। भारत में फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं फि‍ल्म निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया है। अब यह फिल्म दुनिया भर में 25 नवंबर, 2020 नवंबर को रिलीज होगी।

बॉलीवुड फिल्म एवं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया-'फिल्म 'नो टाइम टू डाई' की रिलीज को स्थगित कर दी गई। अब यूके में 12 नवंबर, 2020 और यूएसए में 25 नवंबर को रिलीज होगी। दुनिया भर में यही रिलीज डेट का पालन होगा। नोट: 'नो टाइम टू डाई' भारत में 2 अप्रैल, 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। बाद में नई तारीख की घोषणा की जाएगी। जेम्स बॉन्ड के अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया-'एमजीएम, यूनिवर्सल और बॉन्ड निर्माता, माइकल जी. विल्सन और बारबरा ब्रोकोली ने घोषणा की है कि सावधानीपूर्वक विचार करने और वैश्विक बाजार का गहन मूल्यांकन के बाद 'नो टाइम टू डाई' की रिलीज नवंबर, 2020 तक स्थगित कर दी जाएगी।

#BreakingNews: Release of #NoTimeToDie `postponed`... Will release in #UK on 12 Nov 2020... 25 Nov 2020 in #USA... Worldwide release dates to follow.

NOTE: #NoTimeToDie was scheduled for release on 2 April 2020 in #India... NEW DATE will be announced later. #JamesBond007 #Bond25 pic.twitter.com/5l9TwGmhX5