'Nagin 4' के खत्म होने पर निया शर्मा बोलीं- अब काम की तलाश करनी होगी

नई दिल्ली। एकता कपूर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम नागिन 4 को खत्म कर रहे हैं और तुरंत नागिन 5 की शूटिंग शुरू कर देंगे। नागिन के चौथे सीजन पर मै फोकस नहीं कर पाई थी, लेकिन अब अगले सीन में हम अच्छा करेंगे और सभी को पसंद आएगा। एकता ने आगे कहा, 'एक्टर्स की बात करें तो आपको बता दूं कि निया शर्मा, अनीता, विजेंद्र जैसे सभी स्टार्स ने अच्छा काम किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं इन एक्टर्स के साथ कुछ नया लेकर आने वाली हूं। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'क्या तुम मेरे नागिनटाइन बनोगे? रही बात रश्मि देसाई की तो उन्हें स्पेशल अपीयरेंस दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने 2 एपिसोड में शानदार काम किया था।'

नागिन 4 के खत्म होने पर निया ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। निया शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, 'मेकर्स ने सोच समझकर ये फैसला लिया है। मुझे कुछ दिन पहले ही इस बारे में पता चला था। शो के बंद होने से मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इस समय टीवी इंडस्ट्री काफी बुरे समय से गुजर रही है। हम सभी को नई शुरुआत करनी होगी।'

निया ने आगे कहा, 'मैं मोटी रकम लेती हूं इस वजह से मुझे शो से नहीं निकाला गया है। अगर ऐसा होता तो वह मुझे इस शो का हिस्सा पहले ही नहीं बनाते। लॉकडाउन की वजह से यह सिचुएशन आई है। इस शो से अलग होने का मुझे दुख है। हां, अब जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी मुझे अपने लिए काम की तलाश करनी होगी।'

As it’s said a wonderful heart is a magnet for miracles and that 💖 is you @ektarkapoor Thank you for having me unfortunately I couldn’t be seen more but fortunate enough to know there’s a long way to go..

Thank you for having me in #Naagin4 @BTL_Balaji 💯🙏🏻 #AlwaysGrateful