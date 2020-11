फिल्म लक्ष्मी का नया गाना 'बम भोले' हुआ लॉन्च, यूट्यूब की ट्रेंड लिस्ट में टॉप पर यह गाना

डेस्क। विवादों के मध्य घिरी बॉलीवुड के एक्शन किंग अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर 'लक्ष्मी' कर दिया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार एवं कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का पहला गाना 'बुर्ज खलीफा' पूर्व ही सुपरहिट हो चुका है। अब इसका दूसरा सॉन्ग 'बम भोले' भी लॉन्च हुआ है। बता दें कि यह गाना भी बहुत सुरहिट होने वाला है। इसमें अक्षय साड़ी पहनकर बहुत ही शानदार डांस करते हुए नजर आते हैं।

फिल्म में अभिनेता एक किन्नर की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें अक्षय किन्नर के गेटअप में ही डांस कर रहे हैं। इस गाने को कोरियाग्राफर गणेश आचार्य ने कोरियाग्राफ किया है। ये सॉन्ग इस कारण तो स्पेशल है कि अक्षय पहली बार अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही खास बात ये भी है कि इस गाने में अक्षय संग 100 किन्नर नृत्य कर रहे हैं।

यूट्यूब ट्रेंड लिस्ट में नंबर 1

'बम भोले' गाने के आते ही लोगों की जुबां पर चढ़ गया है। यह गाना यूट्यूब की ट्रेंड लिस्ट में टॉप पर है। इसे अबतक 2 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। इसको विरुज ने गाया है और इसका म्यूजिक उलुमनाती ने कंपोज किया है। अक्षय के इस गाने की कोरियाग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने इस गाने में अक्षय की ऊर्जा एवं गणेश आचार्य की कोरियाग्राफी की बहुत सराहना भी की है।

यहां देखिए फराह खान का ट्वीट-

After AGES have seen a song that blew me away!! #bammbhole frm #Lakshmii Such energy n fabulous choreography! Kudos choreographer Ganesh Acharya n @akshaykumar who has danced like never b4,that too in a sari👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 @Shabinaa_Ent @TusshKapoor & director #LAWRENCE All the Best