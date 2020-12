नेहा कक्कड़ की बेबी बंप की फोटो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर Meme की बारिश

नई दिल्ली। नेहा कक्कड़ और पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत के घर जल्द ही नया मेहमान आने वाला है। इस बात की जानकारी खुद नेहा और रोहनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर दी। नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की है , जिसमें वह अपने पतिरोहनप्रीत के साथ बेबी बंप दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए नेहा ने लिखा-'ख्याल रख्या कर!' वहीं रोहनप्रीत ने इस तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा-'अब तो कुछ ज्यादा ही रखना पड़ेगा!' वहीं नेहा कक्कड़ के भाई व सिंगर टोनी कक्कड़ ने भी इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा-'मैं मामा बन जाऊंगा!' उधर, इन दोनों के फैंस एवं मनोरंजन जगत से जुड़ी हस्तियां भी इस कपल को बधाई दे रही हैं।

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक Memes भी शेयर किए जाने लगे हैं।

#NehaKakkar got pregnant in just 2 months..



Hardik pandya rn - pic.twitter.com/tFowLvYTCM — Amit (@AmitTweets27) December 18, 2020

मीम्स में नेहा कक्कड़ की तुलना हार्दिक पांड्या से की जा रही है। नेहा और रोहनप्रीत ने 24 अक्टूबर को ही परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दिल्ली के एक गुरुद्वारे में शादी रचाई थी। इस खबर को लेकर लोग काफी हैरान भी हैं और कयास लगा रहे हैं कि क्या नेहा शादी से पहले ही प्रेगनेंट थी।

