फैंस के कहने पर नेहा धूपिया ने शो में अभिषेक बच्चन को किया इन्वाइट, अभिनेता बोले- बख्श दीजिए

मुंबई। नेहा धूपिया का शो नो फिल्टर नेहा में कई सेलेब्स आ चुके हैं। शो में स्टार्स अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब हाल ही में नेहा धूपिया ने अपने फैंस के कहने पर शो में अभिषेक बच्चन को आने के लिए इन्वाइट किया। जूनियर बच्चन ने शो पर जाने के सार्वजनिक आमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने नेहा और फैंस से उन्हें बख्श देने के लिए कहा है।

I would love that ... and on now on popular demand ... @juniorbachchan have invited you personally now inviting you publicly 🙌😍 #nofilterneha https://t.co/dkN59x9fbS