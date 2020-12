कॉमेडियन भारती सहित 3 लोगों के ड्रग केस की जांच कर रहे दो अधिकारियों को NCB ने किया निलंबित, जानें पूरा मामला

मुंबई। एनसीबी ने ड्रग जांच से जुड़े अपने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल, दोनों ही अधिकारी कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष लिम्बाचिया तथा करिश्मा प्रकाश के मामले की छानबीन कर रहे थे।

उन्हें इसलिए निलंबित किया गया, क्योंकि वे भारती समेत तीन लोगों की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए।

Mumbai NCB has suspended two of its officers linked to the ongoing drug probe. They were probing the case of comedian Bharti Singh & her husband, & Karishma Prakash. They were suspended after their failure to appear for bail application hearing of those being probed.