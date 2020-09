NCB ने रिया चक्रवर्ती के भाई शॉविक चक्रवर्ती को किया गिरफ्तार, सामने आया सुशांत की बहन का ये रिएक्शन

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रंग एंगल आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रही है। शुक्रवार को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शॉविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपना रिएक्शन दिया है।

श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'भगवान आपका धन्यवाद, सच्चाई की दिशा में हम सभी का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। श्वेता की इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एनसीबी का दावा है कि ड्रग्स पैडलर्स, शौविक और सैमुअल के बीच उसे लिंक मिले हैं।

बहरहाल, एनसीबी आज इन दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। शॉविक रिया चक्रवर्ती का भाई है, जबकि मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के घर का मैनेजर रह चुका है। बता दें कि इससे पहले बासित परिवार को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ के आधार पर शुक्रवार को शौविक और मिराांडा के घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया।

It was Oct of 2016,Bhai had asked me to fly down from USA so that all of us can watch Dhoni Movie together in the Theatre.I was so proud of him & so excited that I took the first plane I got, to reach India and celebrate Bhai’s success together ❤️#MissUBhai #GodGiveMeTheStrength pic.twitter.com/cKE9EKlzd0