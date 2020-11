National Crush Of India 2020: रश्मिका मंदाना को गूगल ने घोषित किया नेशनल क्रश, देखें उनकी खूबसूरत तस्वीरें

नई दिल्ली। साउथ की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को सर्च इंजिन गूगल ने National Crush Of India 2020 Female घोषित किया। गूगल में नेशनल क्रश सर्च करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है। इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नेशनल क्रश हैशटैग के साथ ट्रेंड होने लगीं। रश्मिका ने इसका स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर भी किया है।

उन्होंने इसके साथ लिखा- मेरे लोग वाकई लीजेंड्री हैं। वो इतने प्यारे हैं... नहीं हैं? मेरा दिल उन सबके पास है। 24 साल की रश्मिका दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। रश्मिका ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फ़िल्मों में काम किया है।

Woahhhhh!! My people are truly LEGENDARY!! They are so cute.. aren’t they?🤗 They have all my heart. ❤️ pic.twitter.com/2TXrtN0vI6