OTT प्लेटफार्मों पर रिलीज हुई इन फिल्मों की स्क्रीनिंग नहीं करेगा मल्टीप्लेक्स चेन

मुंबई। कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान मार्च में थिएटर, सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था। इस दौरान कई फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्म को ओटीटी प्लेटफार्मों पर रिलीज किया। अब देश की प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन ने उन फिल्मों की स्क्रीनिंग नहीं करने का फैसला किया है जो कोरोना वायरस शटडाउन के दौरान विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों पर रिलीज किए गए थे। सरकार ने 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी है। अब 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों को फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। कई फिल्में जो इस दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, उन्हें बड़े पर्दे पर फिर से रिलीज किया जाएगा। हालांकि देश की मल्टीप्लेक्स चेन ने इन फिल्मों की स्क्रीनिंग नहीं करने का फैसला किया है।

इससे पहले मल्टीप्लेक्स ने उन निर्माताओं के फैसले का विरोध किया, जिन्होंने अपनी फिल्मों की डिजिटल रिलीज का विकल्प चुना था। शूजित सरकार की फिल्म गुलाबो सिताबो, शकुंतला देवी, सड़क 2, दिल बेचारा, गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल और खुदा हाफिज जैसी कई बड़ी फिल्मों का प्रीमियर विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों पर किया गया। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण थिएटर बंद रहे। फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है।

IMPORTANT DEVELOPMENT... There was talk that films premiered on #OTT platforms [#DilBechara, #Sadak2, #ShakuntalaDevi, #KhudaHaafiz, #GunjanSaxena, #GulaboSitabo] `might` release in cinemas... But leading multiplex chains [#PVR, #INOX, #Carnival] decide NOT TO SCREEN these films. pic.twitter.com/k2Z7O9M2og