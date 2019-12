सनी लियोनी का 'Mr.V' छाया, जिसके साथ मनाना चाहती हैं New Year, लिखा- हाँ, तुम ही हो जिसके साथ में.......

डेस्क। यदि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का यकीन किया जाए, तो सनी लियोनी की जिंदगी में किसी ख़ास Mr. V का आगमन हुआ है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी वीडियो कालिंग चैट फीचर का स्क्रीन शॉट शेयर किया जिसपे लिखा था "Yes, you are the one I want to celebrate New Year with, my Mr. V " ( हाँ, तुम ही हो जिसके साथ में अपना नव वर्ष मानना चाहती हूँ, मेरे Mr. V ") इस पोस्ट के बाद सनी के फैंस यह जानने को बहुत उत्सुक हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है।

वो किसी न किसी तरह से इस नए पुरुष के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि 2019 की समाप्ति के साथ सनी की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है? हाल ही में सर्नी ZEE5 ऐप पर लोकप्रिय वेब सीरीज़ रागिनी एमएमएस सीज़न2 में निशांत सिंह मल्कानी के साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के किरदार में दिखाई दीं। इसके अलावा वो एमटीवी के स्पिटसविला सीज़न 12 में रनविजय सिंह की को-होस्ट भी रहीं।

बिग बॉस शो में सफलतापूर्वक काम करने के बाद वो बॉलिवुड मूवीज़ से लेकर अनेक टीवी शोज़ एवं करजीत कौर जैसी वेब सीरीज़ में काम कर चुकी हैं। सनी जॉन अब्राहम, रणदीप हूडा जैसे अभिनेताओं के साथ भी काम कर चुकी हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि Mr. V उन्हीं में से कोई होंगे, जो उन्हें अपने किसी प्रोजेक्ट के दौरान मिले होंगे। या फिर हो सकता है कि वो मनोरंजन की दुनिया से बिल्कुल अलग हों।

अभी तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। Mr. V हर किसी की उत्सुकता का विषय बन गए हैं। क्या सनी Mr. V से हमारा परिचय जल्द ही करवाएंगी या फिर वो ऐसा कभी न होने देंगी? जहाँ हम अनुमान पर अनुमान लगा रहे हैं, वहीं सनी की टीम ने इन अफवाहों पे चुप्पी साध रखी है। सनी बॉलिवुड में एक लोकप्रिय अभिनेत्री बन चुकी हैं। उनके कॅरियर का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। वो बहुत दयालु हैं और अनेक अवसरों पर उन्होंने समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हाल ही में सनी ने केरला बाढ़ पीडि़तों को 1200 किलोग्राम फूड की सपोर्ट दी थी।