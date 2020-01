'Mr Lele' का पोस्टर हुआ रिलीज, अंडरवियर के ऊपर फैनी पैक पहने दिखे वरुण

नई दिल्ली । वरुण धवन एक बार फिर निर्देशक शशांक खेतान की फिल्म में नजर आयेंगें। शशांक खेतान ने वरुण धवन को लेकर ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’ और ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ जैसी दो सुपरहिट फिल्में निर्देशित की है। वरुण धवन, करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म मिस्टर लेले में काम कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान करेंगे।

यह खबर भी पढ़े:सिद्धार्थ के प्यार में पागल हुई शहनाज, बोलीं- मुझे यहां किसी और से कोई मतलब नहीं..आई लव यू टू बोलो

Just when you thought that the news couldn’t get any better, it got more entertaining! #MrLele aka @Varun_dvn along with @ShashankKhaitan are going to start 2021 with a bang! Releasing 1st Jan, 2021.@apoorvamehta18 @DharmaMovies pic.twitter.com/04pTz4d7kK