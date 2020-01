83 का खास अंदाज में रिलीज हुआ मोशन पोस्टर, रणवीर के साथ दिखी पूरी टीम

नई दिल्ली । अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म '83' को लेकर काफी चर्चा में है। हाल ही में इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें पूरे '83' की टीम दिखाई दे रही है।

यह खबर भी पढ़े:रिया सेन ने अपनी कातिलाना आदाओं से सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, देखें PICS

फिल्म की घोषणा और पोस्टर लांच के लिए चेन्नई में एक बड़ा आयोजन किया गया है। कुछ समय पहले से क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर सहित कलाकारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, सभी ने नीले सूट पहन रखे है, जो यह दर्शाता है कि टीम इंडिया क्रिकेट टूर पर कैसे जाती है।

इस फिल्म में रणवीर सिंह, ताहिर राज भसीन, साकिब सलीम जैसे कलाकार मौजूद थे। सभी इस फिल्म के पोस्टर को लॉन्च करने के लिए चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पहुंचे हैं। कबीर खान की फिल्म '83’ भारत द्वारा 1983 में जीते गए क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित है।

Presenting the first look posters of #83TheFilm... Directed by Kabir Khan... 10 April 2020 release in #Hindi, #Tamil and #Telugu. #ThisIs83 pic.twitter.com/Kd2mpiNBNS