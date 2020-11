हैंडसम अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'गणपत' का मोशन पोस्टर जारी, इस वर्ष होगी रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड के एक्शन हीरों के रूप में पहचान बना चुके हैंडसम अभिनेता टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपने कई नए प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। वहीं इन सब के बीच गुरुवार को उनकी आगामी फिल्म 'गणपत' का मोशन पोस्टर भी जारी हो गया हैं , जिसे खुद अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने ट्विटर पर फैंस के साथ साझा किया है। इस मोशन पोस्टर को ट्विटर पर साझा करते हुए टाइगर ने लिखा-'यह मेरे लिए खास है और खासतौर पर आप लोगों के लिए! आपके बीच गणपत को प्रेजेंट करता हूं। और भी ज्यादा एक्शन, थ्रिल और एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाइए।'

फिल्म के इस मोशन पोस्टर में टाइगर शर्टलैस नजर आ रहे हैं और ढेर सारी बिल्डिंग्स के बीच खड़े एकदम दमदार अवतार में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस मोशन पोस्टर में उनका बैक लुक ही सामने आया है, लेकिन उनकी बॉडी देखने के बाद हर कोई उनकी इस आगामी फिल्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं।यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। हालांकि फिल्म के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाइगर श्रॉफ की यह फिल्म दो भागों में बनाई जाएगी।

This one is special for me, and especially for you guys! Presenting #Ganapath - get ready for more action, thrill and entertainment! #VikasBahl @vashubhagnani @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms pic.twitter.com/ujCcX5rPEt