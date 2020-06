महेश भट्ट ने पोस्ट की कंकाल की तस्वीर, यूजर्स ने कहा बेशर्म

मुंबई। जाने माने फिल्ममेकर और अभिनेत्री आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट इन दिनों काफी चर्चा में हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड स्टार और फिल्ममेकर्स पर कई सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में महेश भट्ट और सुशांत की गर्लफ्रैंड रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वहीं अब महेश भट्ट ने सोशल मीडिया पर सोमवार को एक कंकाल की तस्वीर पोस्ट की है। जिसको लेकर यूजर्स ने उन्हें बेशर्म तक कह दिया।

यह है पूरा मामला

दरअसल सोमवार को महेश भट्ट ने ट्विटर पर एक कंकाल की तस्वीर शेयर की है और कैप्शन लिखा है कि मरता हुआ आदमी देखता है फनी चीजे। यूजर्स ने इसका सीधा ताल्लुक सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ा है। फिल्ममेकर महेश भट्ट के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने अपना गुस्सा जताया है। यूजर्स ने उन्हें बेशर्म तक कह दिया है। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि तुम सुशांत की मौत का मजाक बना रहे हो, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो। तुमने ही सुशांत को उकसाया है।

Dying men think of funny things - and that's what we all are here, aren't we? Dying men? pic.twitter.com/9AMMFdghkn