फिल्म 'दिल' के 30 साल पूरे, माधुरी दीक्षित ने शेयर की तस्वीरें

मुंबई। माधुरी दीक्षित और आमिर खान अभिनीत रोमांटिक फिल्म 'दिल' के आज 30 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 22 जून, 1990 को रिलीज हुई थी। इस खास मौके पर माधुरी दीक्षित ने फिल्म से जुड़ी यादों को ताजा करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। इसके साथ ही फिल्म के 30 साल पूरे होने का जश्न मानते हुए उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया है। इस पोस्ट में माधुरी ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फिल्मफेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

#30YearsOfDil

Working with @aamir_khan was so much fun! I remember how @Indra_kumar_9 gave us an earful every day for joking around & playing tricks on the sets😄 Thanks to the team's hard work & your love, the film did well & I also won my first Filmfare award. Fond memories 😇 pic.twitter.com/NC3xpwTajm