नेपोटिज्म पर अनन्या की बातें सुन गली बॉय सिद्धांत ने दिया ऐसा करार जवाब..देखें Video

नई दिल्ली । बॉलीवुड में साल 2019 में अपना डेब्यू करने वाले अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे हाल ही में फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद के शो न्यूकमर्स राउंड टेबल 2019 में दिखाई दिए। यहां पर अनन्या ने नेपोटिज्म पर अपनी बात रखी, जिसके जवाब में सिद्धांत ने कुछ ऐसा कहा कि अनन्या की बोलती ही बंद हो गई।

एक सेगमेंट में होस्ट राजीव ने अनन्या से पूछा कि क्या एक स्टार किड होने की वजह से बॉलीवुड में डेब्यू करना उनके लिए आसान था? इसके जवाब में अनन्या ने कहा कि उन्हें चंकी पांडे की बेटी होने का गर्व है और उन्होंने अपने पिता को जिंदगी में स्ट्रगल और मेहनत करते देखा है।

Ananya Pandey complaining about nepotism and Sidhant Chaturvedi ending her existence with one line 😭 look at her reaction lol pic.twitter.com/hX2R7Jc1F7