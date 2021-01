काइली जेनर ने शेयर की बाथरूम की फोटो, सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर उड़ाया मजाक

डेस्क। हॉलीवुड की फेमस मॉडल और एक्ट्रेस कायली जेनर अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। इस बार कायली की एक स्टोरी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल, कायली जेनर ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से अपने घर के बाथरूम की फोटो शेयर की थी, जिनकी वजह से अब वो काफी ट्रोल हो रही हैं।

इस स्टोरी में कायली जेनर के बाथरूम के शावर को देखा जा सकता है, जिसमें से बहुत हल्का पानी बाहर आ रहा है। जब फैंस ने कायली की इस स्टोरी को देखा तो उन्होंने कायली को ट्रोल करना शुरु कर दिया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि 35 मिलियन डॉलर के मेन्शन में रहने के बावजूद कायली जेनर के घर में आम नागरिक के घर जैसा पानी का प्रेशर आता है।

Kylie Jenner lives in a $35m mansion and this is the water pressure. pic.twitter.com/fo7Bkj06Lx — devils dont fly (@devilsdontfly96) January 18, 2021

कुछ यूजर्स ने कहा कि कायली के शावर के वाटर प्रेशर से ज्यादा अच्छा वाटर प्रेशर उनके घर का है। वहीं कुछ ने कहा कि वह सोचते थे कि आम लोगों की तरह कायली जेनर को स्लो इंटरनेट जैसी दिक्कतें आती होंगी या नहीं, अब उनके शावर का फोटो देखकर लगता है कि आती ही होगी। इस तरह के कई कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं।

Kylie Jenner lives in a $35m mansion, and this is the water pressure... pic.twitter.com/Y429ggJOOv — Coral DeVille (@CoralDeVille) January 17, 2021

TOTALLY UNEXPECTED: Kylie Jenner shares picture of her shower. Gets roasted for having awful water pressure in $35 million home. pic.twitter.com/u3rbhfYGOd — Def Noodles (@defnoodles) January 18, 2021

Kylie Jenner in her shower: pic.twitter.com/OG02Dmy4oS — Nathan (@najaco) January 18, 2021

Something about having better water pressure than Kylie Jenner gives me a little hope https://t.co/m73IbbmeKS — johnny palmer (@J0hnny_palm3r) January 17, 2021

saw this picture of kylie jenner’s house and it reminded me of that scene from a cinderella story pic.twitter.com/bDhgQGaAH3 — ☮︎livia (@Oliveb22) January 18, 2021

कायली कई बार फोर्ब्स का सबसे कम उम्र की अरबपति होने का खिताब भी जीत चुकी हैं। ऐसे में उनकी यह स्टोरी दर्शकों के लिए एन्जॉयमेंट का बेहतरीन उदाहरण बन गई है।

