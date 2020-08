अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशन की बात पर भड़के कुशाल टंडन, बोले- यहां तो सर्कस चल रहा है और...

नई दिल्ली। अभिनेता कुशाल टंडन ने हाल ही में अंकिता लोखंडे के साथ रिश्ते पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के बीच ब्रेकअप के बाद उन्होंने कभी अंकिता लोखंडे को डेट नहीं किया।

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि साल 2016 में सुशांत के साथ ब्रेकअप के बाद अंकिता और कुशाल एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। कुशाल टंडन ने इस संबंध में एक के बाद एक दो ट्वीट किए हैं और अपनी बात रखी है। कुशाल टंडन ने अंकिता लोखंडे के साथ नाम जोड़े जाने पर ट्वीट किया, "यह शर्मसार कर देने वाली पत्रकारिता है। सुशांत और अंकिता दोनों ही मेरे दोस्त रहे हैं। इस वक्त एक-दूसरे को दोष देने के इस खेल में मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है। मुझे कृपया इन सबसे दूर रखें। हैरानी होती है कि हम कैसी खबरों की दुनिया में जी रहे हैं।"

कुशाल टंडन ने आगे कहा, "दुनिया प्लीज सुशांत की आत्मा को शांति से रहने दें। यहां तो सर्कस चल रहा है और वह हीरा जरूर आसमान से यह सबकुछ देखकर हंस रहा होगा। सुशी आराम से रहो जैसे तुम हमेशा रहते थे…ये तो सिर्फ हो हल्ला है।"

And for the world plz let his soul rest in peace 🙏it’s a circus 🎪 out here and the diamond must be laughing out loud from heaven ..... sushi take lite like u always did ❤️u chil it’s only caos down here 😇you angel 😇