जानिए, 25 मई का दिन अनुपम खेर के लिए क्यों है सबसे खास, देखें VIDEO

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के लिए आज का दिन (25 मई) बहुत ही खास है। इसके पीछे एक काफी अच्छी वजह है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इंट्रेस्टिंग वीडियो शेयर की है। वीडियो में अनुपम खेर वर्कऑउट करते नजर आ रहे है। अनुपम ने वीडियो के कैप्शन में बताया है कि 25 मई की उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत है।

उनके मुताबिक इस दिन उन्होंने वर्कऑउट की अहमियत समझी और अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू किया। अनुपम ने अपनी जिंदगी में इस परिवर्तन के लिए सलमान खान और अक्षय कुमार को शुक्रिया बोला है।

Tomorrow, 25th May is a landmark day for me. Thanks @akshaykumar @BeingSalmanKhan & @AnilKapoor for coaxing me to exercise regularly. It has made me feel better & healthier. Has also helped me spending an hour of my time in a focused way in lockdown time.🙏😍💪#Gratitude #JaiHo pic.twitter.com/HLzrtMxs85