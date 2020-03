कियारा की 'गिलटी' पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, प्रोड्यूसर, मेकर और नेटफ्लिक्स को भेजा कानूनी नोटिस

नई दिल्ली । कियारा आडवाणी की नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्म 'गिलटी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फ़िल्म को रुचि नरैना ने डायरेक्ट किया है। अब खबर मिली हैं कि इस फिल्म पर अकाली दल के नेता व दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर, मेकर और नेटफ्लिक्स को कानूनी नोटिस भेजते हुए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है।

उन्होंने कानूनी नोटिस की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट लिखा, "नेटिफ्लिक्स, करण जौहर और रुची नरेन को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नेट्फ्लिक्स पर आई फिल्म 'गिलटी' में जानबूझकर सिख धर्म मानने वालों की भावनाओं को आहत किया गया है। इसमें 'ननकी' नाम की छवि खराब करने की कोशिश की गई है''।

Legal Notice sent to @NetflixIndia @karanjohar @ruchinarain18 for maligning the name NANKI and deliberately hurting Sikh sentiments with their #GuiltyOnNetflix movie@ANI @TimesNow @ZeeNews @PTI_News @timesofindia @punjabkesari @thetribunechd @republic @ABPNews @News18India pic.twitter.com/vpLXJN0gWx