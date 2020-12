KGF डायरेक्टर प्रशांत का बड़ा धमाका, प्रभास के साथ बनाएंगें एक्शन पैक्ड फिल्म 'सालार', एक्टर का फर्स्ट लुक रिलीज

नई दिल्ली। बाहुबली फेम प्रभास ने अपनी एक और फिल्म का एलान कर दिया है। फिल्म का नाम 'सालार' है और इसके निर्माताओं का कहना है कि इस फिल्म में प्रभास एकदम नए अवतार में नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन ‘केजीएफ’ से मशहूर हुए निर्देशक प्रशांत नील करेंगे और इसका निर्माण विजय किरागंदुर करेंगें।

मेकर्स ने सोशल मीडिया में फ़िल्म में प्रभास का फ़र्स्ट लुक शेयर किया, जो काफ़ी इंटेंस है। पोस्टर की बैकग्राउंड ग्रे है, जो इसके मिज़ाज को दर्शा रहा है। प्रभास पोस्टर पर गन थामे हुए इंटेंस लुक में नज़र आ रहे हैं। पोस्टर के साथ ट्वीट में लिखा- सलार में प्रभास। द मोस्ट वायोलेंट मेन, जिसे वन मैन कहा जाता है। द मोस्ट वायोलेंट। मेकर्स ने इसे किसी भाषाई सीमा में बांधने के बजाय इंडियन फ़िल्म का नाम दिया है, जिसमें ज़बरदस्त एक्शन दिखेगा। हालांकि, फ़िल्म को लेकर अभी बाकी डिटेल्स का इंतज़ार है। फ़िल्म अगले साल रिलीज़ के लिए निर्धारित है।

An Action Saga #SALAAR.



THE MOST VIOLENT MEN.. .CALLED ONE MAN... THE MOST VIOLENT!!

For the love of cinema, breaking the fence of languages, presenting to you an Indian Film.

Dearest welcome to Darling #Prabhas sir.@hombalefilms @VKiragandur pic.twitter.com/PKOfQKkSM6