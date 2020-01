सुपरस्टार यश के 34वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ KGF 2 का नया पोस्टर, गुसैल अवतार में दिखा ये स्टार

नई दिल्ली । साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यश का आज 34वां जन्मदिन है। उनका जन्म 8 जनवरी 1986 को भुवनहल्ली, हसन, कर्नाटक, भारत में हुआ था। यश को फिल्म इंडस्ट्री में एक गायक के रूप में भी जाना जाता है।

यश ने साल 2004 में टीवी धारावाहिक “उत्तरायण” के माध्यम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसके बाद वह नंदा गोकुला, प्रीति इलादा मेले, शिवा, इत्यादि कुछ प्रसिद्ध कन्नड़ चैनलों में कार्य किया।

इसके बाद साल 2007 में यश ने पहली बार फिल्म “जंबाडा हुडुगी” में एक सहायक भूमिका के रूप में कार्य किया। 2008 में, उन्होंने राधिका पंडित के साथ मोगीना मनसु में मुख्य अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई, जो सुपरहिट फिल्म थी।

इसके बाद, यश ने विभिन्न व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें मोडाला साला (2008), किरातका (2011), राजधानी (2011), नाटक (2011), जानू (2012), लकी (2012), राजामौली ( 2012), गुगली (2013), मिस्टर एंड मिसेस रामचारी (2014), KGF: चैप्टर – 1 (2018), इत्यादि शामिल हैं। उन्हें कन्नड़ फिल्म उद्योग में अग्रणी अभिनेताओं में से एक माना जाता है।

वर्ष 2009 में, उन्हें अपनी फिल्म “मोगिना मनसु” के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में कन्नड़ फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2015 में, उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ और SIIMA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

