केरल विमान हादसा: पायलट समेत 18 लोगों की मौत, 127 लोग घायल, बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर जताया दुख

नई दिल्ली। दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार रात केरल के कोझिकोड हवाईअड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान रनवे से फिसलने के बाद 35 फुट गहरी घाटी में जा गिरा और दो टुकड़ों में टूट गया। हादसे में दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 127 लोग घायल भी हुए हैं। इस हादसे से हर कोई हैरान और दुखी है। लोग मरने वालों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस हादसे पर दुख जताया है।

T 3620 - A terrible tragedy .. Air India crash in Kerala, Kozhikode airport , plane skids off the runway on landing in heavy rain ..

Prayers .. 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 7, 2020

अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा-'भयानक त्रासदी .. केरल में एयरइंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, कोझिकोड हवाई अड्डा, भारी बारिश में लैंडिंग करते वक्त रनवे पर फिसला प्लेन.. मैं प्रार्थना करता हूं।'

Disturbed by the #AirIndia flight tragedy. My prayers are with all the passengers and crew members onboard and deepest condolences to those who lost their loved ones. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 7, 2020

अभिनेता अजय देवगन ने लिखा-'एयरइंडिया फ्लाइट ट्रेजेडी के बारे में सुनकर डिस्टर्ब हूं। फ्लाइट में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की सलामती के लिए दुआ करता हूं। उनके प्रति गहरी संवेदनाएं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।'

Terrible news! Praying for the safety of all the passengers and crew onboard the #AirIndia Express flight. My deepest condolences to those who have lost their loved ones 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 7, 2020

अभिनेता अक्षय कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए लिखा-'भयानक खबर! एयरइंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उन लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।'

My heart goes out to the passengers and crew members onboard the #AirIndia flight. Deepest condolences to the bereaved families who lost their loved ones. Thoughts and prayers... — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 7, 2020

शाहरुख खान ने दुख जताए हुए लिखा-'एयरइंडिया फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के प्रति मेरा दिल भर आता है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। प्रार्थना।'

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा-'कोझिकोड में एयरइंडिया विमान दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मेरा दिल उन लोगों के लिए दुखी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के लिए प्रार्थना हैं। वर्ष 2020 से अनुरोध है कि अपने दिनों में कटौती करो और जल्दी निकलो... और कितना कहर मचाओगे? प्लीज बस करो।'

संजय दत्त ने लिखा-'एयरइंडिया फ्लाइट की ट्रेजेडी के बारे में सुन कर बहुत दुख हुआ। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं।'

#Kozikhode #AirIndiaCrash . How tragic. Heartfelt condolences to the families of those that lost their lives and speedy recovery to the injured. — Azmi Shabana (@AzmiShabana) August 7, 2020

अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और लिखा-'कोझीकोड, एयरइंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त। बेहद दुखद। उन लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना, जिन्होंने अपनी जान गवाई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।'

साउथ के सुपरस्टार कमल हासन ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया-'कोझीकोड हादसे में अपने सदस्यों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना। अस्पताल में भर्ती सभी के ठीक होने के लिए शुभकामनाएं।'

Terribly shocking to hear the tragic news of Aircraft crash of the #AirIndia that overshot the runway in Kozhikode which was Flying back from Dubai..

Prayers for the safety of all the passengers and crew members at Calicut airport. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 7, 2020

इसके अलावा मशहूर सिंगर एआर रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, निमृत कौर, अदिति राव हैदरी समेत कई अन्य सेलेब्स ने भी हादसे पर दुख जताया है। केरल ​के कोझीकोड स्थित करीपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर​​ ​हुई दुर्घटना में दोनों पायलट समेत मरने वालों की संख्या शनिवार सुबह तक 18 हो गई है​।​ ​​​लैंडिंग करते समय​ दो टुकड़ों में बंटकर 35 फीट नीचे खाई में गिरे ​​एयर इंडिया एक्सप्रेस ​के विमान ​के मलबे से सभी लोगों​​ को बाहर निकाल​ने का काम देर रात पूरा कर लिया गया​​।​​ ​दिल्ली-मुंबई ​से भेजी गईं ए​य​र इंडिया और एएआई की राहत ​टीमें आज तड़के केरल ​पहुंच गईं हैं​​​​​​।​ एएआईबी, डीजीसीए और फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट ​की टीम घटना स्थल पर ​पहुंच​कर जांच ​शुरू कर दी है। ​​ ​ ​

