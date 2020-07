KBC 12 Registration: किचन से जुड़ा है 'केबीसी' का पांचवां सवाल, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

नई दिल्ली। सोनी टीवी के सबसे चर्चित शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 12 के रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। इस शो की मेजबानी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन संभाल रहे है। इस बार रजिस्ट्रेशन करवाने लिए आपके फोन में सोनी लिव ऐप होना जरूरी है। जी हां इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए आपके मोबाइल में सोनी लिव ऐप होना जरूरी है।

रजिस्ट्रेशन लाइन्स केवल सोनी लिव ऐप के यूजर्स के लिए ही खोली गई हैं। इसके लिए आप फटाफट इसे अपने फोन में डाउनलोड कर के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछना भी शुरू कर दिया है।

Here is the fifth question of the #KBC12 registrations which is open exclusively for #SonyLIV users to answer till 30th June 9 PM.@SrBachchan @SonyTV pic.twitter.com/7jKV8dAcjM