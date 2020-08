नेपोटिज्म पर बोलीं करीना कपूर, आप जा रहे हों ना स्टार किड्स की फिल्में देखने तो मत जाओ...

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर विवाद काफी गर्म है। इस बीच एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। करीना कपूर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ट्विटर पर तो यह टॉप ट्रेंड में आ गया था। इस वीडियो में वे बरखा दत्त के सवाल का जवाब दे रही हैं। करीना कह रही हैं कि, ऑडियंस स्टार किड्स को बॉलीवुड स्टार बनाते हैं, उन्हें कोई और स्टार नहीं बनाता है। उन्होंने कहा कि, टनेपोटिज्म पर अंगुली उठाने वाले लोग इसके लिए ऑडियंस पर भी अंगुली उठाएं कि, नेपोटिस्टिक स्टार कौन बनाता है। आप जा रहे हों ना स्टार किड्स की फिल्में देखने तो मत जाओ। नो बडी हैज फोर्स्ड यू. सो आई डोंट अंडरस्टैंड इट।' इस ओल्ड टॉपिक पर डिस्कशन करना बेकार है।

