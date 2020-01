एयरपोर्ट पर करणवीर बोहरा को नेपाल जाने से रोका, वजह बना आधार कार्ड

नई दिल्ली । टीवी अभिनेता करणवीर बोहरा के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने नहीं दिया गया। जी हां, खबर मिली हैं कि वह दिल्ली से काठमांडू के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले थे लेकिन पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड दिखाने पर उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिपोर्ट कर दिया गया।

करणवीर ने बताया कि उन्हें नेपाल जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे। बोहरा दिल्ली से काठमांडू के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनेवाले थे लेकिन उन्हें आधार कार्ड के दम पर ऐसा करने की अनुमति नहीं मिली।

Deported at Delhi airport on my way to #nepal.trvlng wid #adhaarcar not allowed

Nepal gov alows (PP,voters ID & Adhaar by road,by air only PP & VI)Then,Y did @airindiain in Mumbai let me fly with my Adhaar?Y didn't they stop me there? #indianembassy @DrSJaishankar @IndiaInNepal