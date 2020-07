करण जौहर का लंदन वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल, कहा था- कंगना को दिक्कत है तो इंडस्ट्री छोड़ दे

नई दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। सुशांत के निधन के बाद नेपोटिज्म को लेकर बहस शुरू हो गई है। कंगना रनौत ने भी सुशांत को लेकर कई बयान दिए हैं। कगंना ने कई फिल्ममेकर्स पर आरोप लगाए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठाती नजर आ रही हैं। वहीं कंगना आज कल सुर्खियों में बनी हुई हैं।

उन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताय कि करण जौहर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां जाकर कहा कि कंगना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। उसे तुरंत बाहर निकालना चाहिए। वहां हूटिंग हो रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे जब मैं नेपोटिज्म के खिलाफ यहां लड़ाई लड़ रही थी। कंगना के इस इंटरव्यू के बाद एक बार फिर करण जौहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

This the clip Kangana is talking about, Karan telling her to leave and people applauding. He attacked her on an international summit #KanganaSpeaksToArnab pic.twitter.com/ODl0jTHaxe