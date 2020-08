करण जौहर ने ट्विटर पर किया कमबैक, ट्रोलर्स ने सोशल मीडिया पर जमकर लगाई क्लास

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से फिल्म मेकर करण जौहर पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठा रहे है। वहीं करण जौहर ने दो महीनों तक खुद को सोशल मीडिया से दूर कर लिया। अब वो धीरे-धीरे वापसी कर रहे हैं। बीते शनिवार उन्होंने ट्विटर पर कमबैक किया, लेकिन उन्हें इस बार भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। महीनों बाद किए गए उनके ट्विटर पोस्ट पर ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें यूजर्स करण जौहर से कई सवाल करते दिखाई दिए।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था। वहीं अब उन्होंने बीते शनिवार यानी 22 अगस्त को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने गणपति बप्पा की एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो के साथ करण जौहर ने लिखा- 'भगवान गणेश की शक्ति सारी बुराइयों से आपको और आपके प्रियजनों की रक्षा करे। ये शक्ति पॉजिटिविटी को बढ़ावा दे और सिर्फ प्यार ही फैलाए... प्लीज सुरक्षित रहिए'। करण जौहर के इस पोस्ट पर लोगों की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

May the power of Lord Ganesh protect you and your loved ones from all evil....may the power enhance all positivity and spread only love...please stay safe🧡🧡🧡 pic.twitter.com/fx0dolkylE — Karan Johar (@karanjohar) August 22, 2020

एक यूजर ने लिखा- करण जौहर बॉलीवुड में नेपोटिज्म के किंग हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने इस ट्वीट पर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्मों को बॉयकॉट करने की बात कही है।

May Lord Ganesha give you most severe and painful punishment for ur deeds.😠



You are also one of them who ate SSR and his dreams bt don't worry #ganpatibappa will give justice soon.#ArrestSSRKillers — Ankit Rajput (@A_AnkitRajput) August 22, 2020

@karanjohar is the king of nepotism in Bollywood. — Naman pandey (@NamanPa29526581) August 22, 2020

Hope it kills the evil inside u also sir. We pray for that. — sanjayjalaan (@sanjayjalaan) August 22, 2020

करण जौहर ने इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर इमोशनल पोस्ट शेयर किया था। 14 जून को शेयर किए गए ट्वीट में उन्होंने सुशांत की एक फोटो साझा की थी और लिखा था- 'ये दिल तोड़ देने वाली खबर है... मेरे पास हम दोनों के साथ बिताए वक्त की कुछ बेहद मजबूत यादें हैं... मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं... तुम्हारी आत्मा को शांति मिले दोस्त... जब ये सदमा गुजरेगा तो सिर्फ बेस्ट यादें ही रह जाएंगी।

