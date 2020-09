जल्द ही बच्चों की पिक्चर बुक लेकर आ रहे हैं करण जौहर, यूजर्स ने कहा- देश को बर्बाद करके अपने बच्चों को क्या सिखाओगे

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। सुशांत के निधन के बाद नेपोटिज्म को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर जमकर निशाना साधा था। हाल ही में करण जौहर ने अनाउंस किया कि वह जल्द ही बच्चों की पिक्चर बुक लेकर आ रहे हैं। अब उनकी इस घोषणा के बाद वह यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं और उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं।

करण जौहर की इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'नहीं हम देखना नहीं चाहते।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये बुक भी नेपोटिजम प्रोडक्ट्स की स्टोरीज से भरी होगी। नेपोटिजम प्रोडक्ट्स के सिवाय तो कुछ पता ही नहीं है।' वहीं, एक और यूजर ने लिखा, 'आप प्लीज अपनी फैमिली को संभालिए। देश को बर्बाद करके अपने बच्चों को क्या सिखाओगे।'

You Boycott the Sushant!



Now the people are Boycotting your children's!



You are a product of nepotism, that's y you always choose nepotism over real talent.



But now people are awaken, your bad Karma will be face by ur children's.



Shame on you!