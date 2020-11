कपिल शर्मा की बेटी अनायरा ने मनाई पहली दिवाली, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो

नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार आम लोगों के साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी धूमधाम से मनाया। इस बीच सोशल मीडिया पर सिलेब्स की दीपावली सेलिब्रेशन की तस्वीरें छाई हुई हैं। कपिल शर्मा की बेटी अनायरा की यह पहली दिवाली थी। उन्होंने प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं।

कपिल शर्मा ने अपनी मां, वाइफ और बेटी अनायरा के साथ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं। कपिल की फैमिली ब्लैक आउटफिट्स पहने नजर आ रही है। तस्वीरों के साथ कपिल ने कैप्शन दिया है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं।

मेरे और मेरे परिवार की तरफ़ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की शुभ कामनाएँ 🪔🙏

A very Happy Diwali from me and my family to you and yours 🪔🙏#diwali #celebrations #family #smile #happiness #blessings #gratitude 🪔🙏 pic.twitter.com/n7WovDpWa4