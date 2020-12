कड़ी आलोचना के बाद नरम पड़े कंगना के तेवर, किसानों के समर्थन में किए 3 ट्वीट

नई दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत किसान आंदोलन को लेकर किये गए ट्वीट के कारण बुरी तरह ट्रोल हो गई। सोशल मीडिया पर कंगना को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कंगना ने भी आलोचकों को कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब लगता है उनके तेवर कुछ नरम हो रहे हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करने के बाद कंगना ने देर रात किसानों का समर्थन करते हुए एक के बाद एक तीन ट्वीट किये। कंगना ने अपने पहले ट्वीट में लिखा- 'मैं किसानों के साथ हूं। पिछले साल मैंने एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किए और डोनेशन भी दिया। मैं किसानों के शोषण और उनकी समस्याओं के लिए हमेशा मुखर रही हूं। मैं उनके बारे में काफी चिंता करती हूं और इस कारण मैंने इस सेक्टर में बदलाव के लिए प्रार्थना की जो आखिरकार इन बिलों के रूप में सुनी गई।'

I am with farmers, last year I activity promoted agroforestry and donated for the cause as well, I have been vocal about farmers exploitation and their problems also I worry a lot so prayed for resolves in this sector, which finally happened with this revolutionary bill (cont) — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

इसके बाद कंगना ने इसी ट्वीट को और आगे बढ़ाते हुए ट्वीट किया--''ये बिल कई मायनों में किसानों का जीवन बदलने वाले हैं। मैं चिंता और अफवाहों के प्रभाव को समझती हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार सारे संदेहों को दूर करेगी। कृपया धैर्य रखें। मैं किसानों के साथ हूं और पंजाब के लोग मेरे दिल में एक खास जगह रखते हैं।'

This Bill is going to transform farmers lives for better in many ways, I understand the anxiousness and effect of many rumours but I am certain government will address all doubts, please be patient. I am with my farmers and people of Punjab hold special place in my heart (cont) — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

अपने अगले ट्वीट में कंगना ने लिखा-'मैं देश के किसानों से अपील करती हूं कि किसी भी वामपंथी/खालिस्तानी/टुकड़े गैंग को अपनी प्रोटेस्ट को हाईजैक ना करने दें। ताजा आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों के साथ किसानों की बात का नतीजा आ रहा है। मैं सभी को ऑल दी बेस्ट कहती हूं। आशा करती हूं कि देश में शांति और विश्वास की जीत होगी। जय हिंद।'

My request to Farmers across the nation is don’t let any communists/Khalistani tukde gangs hijack your protests.Latest reports suggest that the talks with the authorities are yielding results.I wish everyone all the best.Hope peace n faith prevail in the nation again, Jai Hind. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

गौरतलब है कंगना रनौत ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन में शामिल हुई बुजुर्ग महिला को सीएए प्रोटेस्ट की बिलकिस बानो बताया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कंगना का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कंगना को आलोचकों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में कंगना ने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था।

