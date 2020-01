कंगना की बहन रंगोली ने रणवीर सिंह पर साधा निशाना, जानिए क्यों?

नई दिल्ली । बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल अक्सर अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। अब उन्होंने रणवीर सिंह पर अपना निशाना साधा है।

यह खबर भी पढ़े:द कपिल शर्मा शो की भूरी ने बयां किया अपना दर्द, बोलीं- कई लोग भूल चुके है कि मैं इस दुनिया में अभी भी हूं

बता दें एक यूजर ने रणवीर के बचपन की फोटो शेयर की है जिसमें वो सोनम कपूर और रणबीर कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। यूजर ने फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट किया, रणवीर सिंह झूठे हैं और वे बचपन से रणबीर और सोनम के परिवार को जानते हैं।

People with rich parents who have access to connections and opportunities don’t qualify as outsiders, people coming from small villages who can’t speak English and studied in small schools, have no money to buy fancy clothes and treated badly...(contd) https://t.co/PFGPJBCCH6

इस फोटो को लेकर रंगोली ने ट्वीट किया, 'जिन लोगों के मां-बाप अमीर होते हैं, जिसके पास मौके और जान पहचान होती है, वो बाहर से आए हुए नहीं होते। जो लोग गांव से आते हैं, ढंग से अंग्रेजी नहीं बोल सकते और छोटे स्कूलों में पढ़ें हैं, जिनके पास फैंसी कपड़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और जिनके साथ बुरा व्यवहार होता है। वो बाहर के होते हैं।'

(Contd)... because of these three factors even though they have huge talent and competence are the ones who need special attention and our compassion , let’s empower the underprivileged 🙏