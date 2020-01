दीपिका के टिकटॉक वीडियो पर कंगना का आया रिएक्शन, बोलीं- असंवेदनशीलता के लिए माफी मांगें

नई दिल्ली । दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। 10 जनवरी को छपाक को 1700 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। ये दीपिका पादुकोण के होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म है, जिसे मेघना गुलज़ार ने निर्देशित किया है। फिल्म को एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर बनाया गया है।

अब एक्ट्रेस का एक टिक टॉक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें वे एक मेकअप आर्टिस्ट को छपाक लुक बनाने के लिए कहती हैं। इस वीडियो के सामने आते ही लोगों ने दीपिका को खूब खरी-खोटी सुनाई। अब इस वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन भी सामने आया है।

Acid attack Make-up ?? How low it can get ??



Shame on you !! @deepikapadukone



pic.twitter.com/gGIM7I1CZR