नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। पीछे दिनों कंगना ने स्‍वरा को बी ग्रेड ऐक्‍ट्रेस बताते हुए कहा कि वह नेपोटिजम का फेवर करती हैं। इस दौरान उनके निशाने पर तापसी पन्‍नू भी थीं। कंगना इसके बाद आमिर खान का एक फेक इंटरव्‍यू ट्वीट करने को लेकर जमकर ट्रोल हुईं। दोनों ऐक्‍ट्रेसेस के बीच सोशल मीडिया पर काफी नोक-झोंक हो चुकी है और अब स्‍वरा ने एक बार फिर रनौत को जवाब दिया है।

स्‍वरा ने ट्विटर पर एक न्‍यूज आर्टिकल, जो कि कंगना से रिलेटेड है, पर कॉमेंट किया, 'थक जा बहन।' इसके बाद उन्‍होंने 5 बार हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी बनाया।

