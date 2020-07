कंगना ने शुरू की फिल्म 'धाकड़' की तैयारियां, टीम के साथ कर रही वर्चुअल स्क्रिप्ट रीडिंग

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी फिल्म धाकड़ को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। कंगना रनौत की ट्विटर टीम ने कुछ फोटोज शेयर की हैं। इसके साथ ही बताया गया कि कंगना फिल्म के साथियों के साथ अपने किरदार और कहानी को समझ रही हैं।

इन तस्वीरों में वह वर्चुअल स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में नजर आईं। फोटोज को शेयर करते हुए लिखा गया, ''कंगना रनौत के लिए यह वर्चुअल स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन है। फिल्म धाकड़ पर काम शुरू हो गया है।''

It's a virtual script reading session for #KanganaRanaut @RazyGhai , @writish and @SohailMaklai as they start preparing for #Dhaakad#LockdownScriptSessions pic.twitter.com/SzhGbJzZXp