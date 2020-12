एक बार फिर मुंबई पहुंची कंगना, तो उर्मिला ने पूछा- बहन क्या सिर के बल गिरी थीं?

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से मुंबई में वापस आ गई हैं। मंगलवार को वह मुंबा देवी और श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचीं और ईश्वर के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। कुछ ही महीने पहले कंगना इसी मुंबई को कोस रही थीं और महाराष्ट्र सरकार को तालिबान बताने वाले उनके ट्वीट पर जमकर विवाद हुआ था।

कंगना ने ट्वीट किया, "अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़ी होने के लिए मुझे जितने विरोध का सामना करना पड़ा, उसने मुझे हैरान कर दिया है। आज मैं मुंबा देवी और श्री सिद्धिविनायक जी के पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। अब मैं सुरक्षित, प्रेम से भरपूर और पुनः स्वागत किए जाने जैसा महसूस कर रही हूं। जय हिंद जय महाराष्ट्र।"

The amount of hostility I faced for standing up for my beloved city Mumbai baffled me, today I went to Mumba devi and Shri Siddhivinayak ji and got their blessings, I feel protected, loved and welcomed. Jai Hind Jai Maharashtra 🙏 pic.twitter.com/sxT583P5w2