आमिर खान की बेटी इरा खान के इस वीडियो पर आया कंगना रनौत का ये रिएक्शन

मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। हाल ही में कंगना ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की लाडली बेटी इरा खान के एक वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल इरा खान ने वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डे पर अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अपने इस वीडियो में इरा ने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की थी और बताया था कि वह पिछले चार साल से डिप्रेशन में है।

वहीं अब इरा के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया-'16 साल की उम्र में मैं मारपीट का सामना कर रही थी, अकेली अपनी बहन का ख्याल रख रही थी जो एसिड से जल गई थी और मीडिया की नाराजगी का भी सामना कर रही थी। डिप्रेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पर यह बिखरे हुए परिवार के बच्चों के लिए मुश्किल होता है। ट्रडिशनल फैमिली सिस्टम बहुत जरूरी है।'

At 16 I was facing physical assault, was single handedly taking care of my sister who was burnt with acid and also facing media wrath, there can be many reasons for depression but it’s generally difficult for broken families children, traditional family system is very important. https://t.co/0paMh8gTsv