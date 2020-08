कंगना रनौत के फॉलोअर्स की संख्या हर दिन 40 से 50 हज़ार हो रही कम, एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के इन दिनों ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या कम होती जा रही है। कंगना के मुताबिक, हर दिन उनके 40 से 50 हज़ार फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। दरअसल, एक यूज़र ने ट्वीट करके कंगना का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया कि उनके ट्विटर फॉलोअर्स की गिनती गिर रही है।

चौकीदार फिर से नाम के ट्विटर एकाउंट से लिखा गया- कंगना जी, आपके ट्विटर फॉलोअर्स की गिनती कम की जा रही है। मुझे यह शक़ था, मगर अब पुष्टि हो गयी है कि ट्विटर ऐसा कर रहा है। एक घंटा पहले यह 992000 था, मगर अब 988000 है।

I agree I notice pattern every day 40-50 thousand followers drop, I am very new to this place but how does this work? Why are they doing this any idea? @TwitterIndia @jack @TwitterSupport https://t.co/OVGvzszYdX

इसके जवाब में कंगना ने लिखा- मैं इस बात से सहमत हूं। मैंने एक पैटर्न को नोटिस किया है कि हर दिन 40-50 हज़ार फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। मैं ट्विटर पर नई हूं, लेकिन यह कैसे होता है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कोई आइडिया? कंगना ने इस ट्वीट में ट्विटर इंडिया और ट्विटर सपोर्ट को भी टैग किया है।

Hmm I see Nationalists have to struggle every where, racket is so strong, I noticed because last night we were to very close to a million, anyway, sincere apologies to all those who are getting unfollows automatically, so unfair but arnt we used to this now 🙂? https://t.co/ZWei0QhJOB