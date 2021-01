कंगना रनौत की फिल्म 'धाकड़' की रिलीज डेट तय, इस दिन होगी रिलीज

नई दिल्ली। कंगना रनौत की आगामी फिल्म 'धाकड़' काफी समय से चर्चा में है। यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म होगी। इस फिल्म में कंगना रनौत एक्शन अवतार में नजर आयेंगी। लम्बे समय से सुर्खियों में बनी हुई इस फिल्म की रिलीज डेट तय हो गई है। साथ ही मेकर्स ने सोमवार को फिल्म के नए पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर कर दी है। फिल्म के इस नए पोस्टर में कंगना बेहद इंटेस लुक में नजर आ रही हैं। कंगना ने फिल्म के इस नए पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ ही फिल्म के रिलीज डेट पर से पर्दा उठाते हुए लिखा-'वह निडर और उग्र है! वह एजेंट अग्नि है। 1 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी भारत की पहली महिला एक्शन थ्रिलर फिल्म धाकड़!'

She is fearless and Fiery! She is Agent Agni 🔥

India’s first female led action thriller, #Dhaakad releasing in theatres on 1st October 2021!@SohamRockstrEnt @DeepakMukut @RazyGhai @sohelmaklai @sohailmaklai @AsylumFilms @rampalarjun @divyadutta25 @writish @DhaakadTheMovie pic.twitter.com/M4jmflfoV5