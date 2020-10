कंगना रनौत ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, तस्वीर शेयर कर लिखा खास संदेश

मुंबई। देश में आज से नवरात्रि शुरू हो गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने फैंस को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने फैंस को खास संदेश दिया है। कंगना ने ट्विटर पर एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह मंदिर में पूजा करती हुई नजर आ रही हैं।

कंगना रनौत ने शनिवार को तस्वीर शेयर कर लिखा-'शक्ति के बिना शिव परम शून्य हैं इसका मतलब है कि शक्ति ही सबकुछ है और नवरात्रि में अपार संभावनाएं हैं, चलिए इस नवरात्रि अपने ऊर्जा सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं।’

Shiva is absolute nothingness Shakti is the play of energy which means Shakti is everything #नवरात्रि has tremendous possibilities, let’s work on enhancing our energy system #Navratri2020 pic.twitter.com/6lPoICCI7p