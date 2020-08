कंगना रनौत ने आयुष्मान खुराना पर कसा तंज, बताया चापलूस आउटसाइडर

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर काफी तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक्ट्रेस कंगना रनौत शुरुआत से ही सुशांत की सुसाइड का हवाला देकर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर निशाना साध रही हैं, उनपर नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का आरोप लगा रही हैं।

इसी बीच कंगना ने आयुष्मान खुराना पर निशाना साधा है। कंगना बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती रही हैं। एक्ट्रेस ने महेश भट्ट करण जौहर, सलमान खान और आलिया भट्ट समेत कई सारे स्टार्स पर इल्जाम लगाए हैं। दरअसल अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले केआरके ने आयुष्मान पर आरोप लगाए और बताया कि तीन कारणों की वजह से आयुष्मान नेपो किड्स का सपोर्ट कर रहे हैं।

पहला कारण ये कि आयुष्मान को बॉलीवुड में सर्वाइव करना है। दूसरा कारण ये कि यश राज फिल्म्स के आर्टिस्ट हैं। तीसरा कारण ये कि सुशांत सिंह राजपूत उनके कॉम्पिटीटर थे। केआरके ने लिखा कि खुराना आप घबराएं नहीं। आपकी फिल्में भी आएंगी और जनता आपको करारा जवाब देगी। ऑल द बेस्ट।

Chaploos outsiders support mafia only for one reason and the reason is their mediocrity, nobody is threatened by them and they take full advantage of conflicts faced by few like Kangana and SSR by openly denying and mocking them .. -KR https://t.co/vqzy0JuihP