कंगना रनौत ने मुंबई को बताया PoK, डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने कहा- दिल्ली और यूपी...

नई दिल्ली। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खुलासा किया है कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने उन्हें मुंबई वापस नहीं लौटने की धमकी दी है। कंगना रनौत इस बयान के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट किया-'शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मुंबई वापस न आऊं, मुंबई की गलियों में आजादी ग्रैफिटी के बाद और अब खुली धमकी, मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रही है?'

अब कंगना के इस बयान को लेकर रईस फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुंबई पीओके है तो दिल्ली और यूपी उस हिसाब से ग्वांतनामो बे होने चाहिए। मुंबई को सबसे सुरक्षित और भारत का सबसे खूबसूरत शहर भी बताया।

If Bombay is Pok then by that logic Delhi & UP should be Guantanamo Bay ! Bombay is the best city in India and also the safest !!

I ❤️ Mumbai !!